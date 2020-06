Sérgio Conceição: "Fizemos um grande jogo, faltou meter a bola lá dentro"

JN Hoje às 00:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, mostrou-se insatisfeito com o empate (0-0) em Vila das Aves, esta terça-feira à noite, frente ao Aves, mas defendeu que a equipa fez "um grande jogo".

"Achei que devia mexer pela análise à minha equipa, pelo que eles fizeram durante a semana e pelas ausências que tínhamos na equipa. O Diogo Leite, jogando numa posição que não é conhecida, fez um excelente jogo. O Tomás só saiu porque fisicamente pediu para sair pois não aguentava mais. Estou extremamente contente com a prestação dos miúdos e aposto neles porque têm qualidade e valor", começou por referir o técnico azul e branco.

E prosseguiu sobre o encontro: "A estratégia para o jogo foi definida desta forma e se voltasse atrás, fazia exatamente a mesma coisa, pois fizemos um grande jogo, faltou meter a bola lá dentro, que é o mais importante, no fundo".

"Amanhã [quarta-feira] independentemente do que acontecer somos primeiros. Já disse várias vezes, estes jogos neste ambiente e depois desta paragem são sempre difíceis, contra equipas que estão a tentar lutar pelos seus objetivos. O Aves se joga com esta agressividade o campeonato todo fica na Liga, não tenho dúvida nenhuma. Porque foi uma equipa bastante agressiva, mas a isso já estamos habituados, porque defrontam uma equipa forte e usam as suas armas. Não podemos controlar aquilo que os adversários fazem na estratégia para o jogo, podem meter seis ou sete centrais, um pontinho vale contra nós e é com isso que temos de contar", anotou Sérgio Conceição.

O treinador do F. C. Porto justificou as mudanças no onze titular. "Daí a minha estratégia para o jogo, mudando de referências e metendo gente mais móvel, que pudesse dar outras coisas e que resultou até ao ponto de chegar à baliza e da forma fácil como chegávamos até lá, depois é preciso meter a bola lá dentro para ganhar o jogo", completou.