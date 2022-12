Sérgio Conceição: "Fizemos uma exibição que resultou numa vitória justa"

O F. C. Porto bateu o Vizela por 4-0 na Taça da Liga.

"Tivemos algumas dificuldades para pressionar o Vizela na primeira parte, mas na segunda parte já foi diferente. Conseguimos ter bola e fizemos uma exibição que resultou numa vitória justa", começou por dizer Sérgio Conceição, sem deixar um reparto à equipa portista. "Houve momentos que não gostei tanto, porque permitimos ao adversário estar confortável com bola e isso não é o nosso estilo de jogo. O Vizela tem jogadores capazes, que conseguem ter bola", acrescentou.

O treinador do F. C. Porto deixou ainda elogios ao plantel portista e aos regressados do Mundial. "Além de excelentes jogadores, temos um grupo de homens muito interessante, focados no trabalho e que estão gartos ao clube que os meteu na seleção. Os jogadores voltaram focados e com ambição de dar o seu contributo", continuou.

Por fim, abordou a questão da posição de lateral direito, que hoje contou com João Mário mas onde já passaram vários jogadores por esse lugar. "A confiança conquista-se no dia a dia e acho que o problema de confiança foi geral. João, Rodrigo e até o Manafá são alas de formação e têm de limar algumas situações que fazem parte de ser um lateral", disse.