Sérgio Conceição: "Fomos a melhor equipa"

JN Ontem às 22:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do F. C. Porto publicou, esta quarta-feira, nas redes sociais, um vídeo com um balanço da época dos azuis e brancos e considerou que os dragões foram "a melhor equipa".

"Uma temporada muito forte da nossa equipa. Jogadores em crescimento, equipa em evolução. Soubemos sofrer, jogar na profundidade, pausar o jogo, acelerar. Marcámos golos, muitos e variados", escreveu Sérgio Conceição.

Esta época, o F. C. Porto conquistou o 30.º campeonato nacional e a 18.ª Taça de Portugal. No Jamor, diante do Tondela, os dragões, que conseguiram a nona dobradinha, passaram a somar mais uma Taça de Portugal do que o Sporting, mas ainda longe do recordista Benfica, com 26, num dia em que Sérgio Conceição se tornou no primeiro treinador do F. C. Porto a conseguir a dobradinha por duas vezes, depois de em 2019/20 ter conseguido a mesma marca.