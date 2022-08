Sérgio Conceição: "Fomos infelizes com as equipas de arbitragem"

No seguimento da goleada do F. C. Porto, ao Marítimo (5-1), Sérgio Conceição considerou que o amarelo que viu foi injusto e deixou uma palavra de apreço à estratégia adotada pelos madeirenses.

O treinador dos dragões viu o cartão amarelo, aos 33 minutos, como aconteceu no jogo da Supertaça, mas considera que a admoestação foi injusta e deixou um repto aos árbitros. "Sou um treinador que vive o jogo com paixão e que fala muito para dentro de campo, com a equipa. No jogo da Supertaça não dirigi a palavra ao Manuel Mota e vi o cartão amarelo. Hoje aconteceu exatamente a mesma coisa com o Hélder Malheiro e penso que com essa atitude, em vez de acalmar só cria mais nervosismo. Fomos infelizes com as equipas de arbitragem nestes dois jogos", disse Conceição, que não evitou deixar um recado: "Estamos aqui para ser mais fortes que o adversário e espero que no final, em maio, ganhe realmente a equipa com a equipa técnica mais capaz e com os jogadores mais bravos", disse.

Sérgio Conceição e Luís Gonçalves, diretor geral do F. C. Porto, foram admoestados com cartão amarelo por questionar uma falta não sancionada sobre João Mário. Já Diamantino Figueiredo, treinador de guarda-redes, foi expulso por questionar o facto de Joel Tagueu não ter visto o segundo amarelo.

Quanto ao jogo em si, o técnico do F. C. Porto elogiou a "postura positiva" do Marítimo, considerando o resultado "natural de uma equipa que olha para este campeonato com a missão de defender o título". "O Marítimo entrou desinibido, a demonstrar que vinha aqui discutir o resultado, mas com o tempo fomos sendo a equipa que nos habituámos a ser, com uma pressão muito forte, a não deixar fazer o que o adversário gosta. Aqui e ali é verdade que houve algum desequilíbrio com posse, também por culpa do Marítimo", considerou.