Sérgio Conceição fora do banco contra Vizela e Benfica

O treinador do F. C. Porto só voltará ao banco no jogo com o Benfica da Liga, no dia 30. Entretanto, falha a deslocação de domingo a Vizela, para a Liga, e a receção aos encarnados, dia 23, para a Taça de Portugal. Recorde que o treinador do Benfica, Jorge Jesus, encontra-se na mesma situação. Recurso ao castigo foi negado

Esta ausência vem na sequência do castigo de 15 dias que lhe foi aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Os dragões recorreram para o pleno, mas o recurso foi negado e, depois, chegou ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), com o respetivo de providência cautelar, que não foi aceite.

"Na sequência do que a título introdutório deixamos estabelecido, temos para nós que, sendo características comuns das providências cautelares a provisoriedade e a instrumentalidade, não é possível decretar a pretendida providência cautelar, se através dela se visa apenas retardar a execução do acto", lê-se no despacho do Tribunal Central Administrativo Sul, divulgado pelo TAD.



Devido ao castigo, Sérgio Conceição não vai conceder a habitual conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Vizela, que teria lugar este sábado. Entretanto o treinador adjunto, Vítor Bruno, deverá assumir o comando das operações, tanto ao nível de conferências de imprensa, como na presença no banco de suplentes.