Sérgio Conceição forçado a gerir plantel num ciclo de fogo

Dragões têm mais cinco jogos para fazer nos próximos 15 dias. Mbemba é único totalista neste período intenso.

A continuidade na Liga Europa e a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, juntamente com o campeonato, agitaram o calendário dos dragões, com cinco jogos em duas semanas, e os próximos 15 dias trarão outras cinco partidas à equipa de Sérgio Conceição, diante de Paços de Ferreira (domingo), Lyon (quarta-feira), Tondela (dia 13), outra vez Lyon (dia 17) e Boavista (dia 20).

Neste período de grande densidade competitiva, por vezes com embates de três em três dias, o técnico portista tem adotado uma gestão alargada do plantel e essa estratégia vai manter-se nas próximas duas semanas, após as quais haverá uma paragem nos compromissos dos clubes para dar lugar a jogos de seleções.