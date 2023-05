Sérgio Conceição: "Fui expulso por festejar um golo"

Bernardo Monteiro Hoje às 13:28 Facebook

Na antevisão ao duelo com o Arouca (segunda-feira, às 21.15 horas), Sérgio Conceição avisou que espera um jogo complicado e falou do que se passou no golo do F. C. Porto, contra o Famalicão, no jogo da Taça de Portugal. Técnico deixou um reparo ao jogo Benfica-Braga.

"Fui expulso por festejar um golo. O que diz no relatório do árbitro é mentira porque apenas invadi a área técnica do adversário após ser expulso. E, aí, falei ao João Pedro Sousa das constantes perdas de tempo e do facto de o jogador dele ter festejado virado para os Super Dragões", explicou o treinador.

Quanto ao adversário de amanhã, Sérgio Conceição deixou vários elogios à forma de jogar e ao percurso que tem feito até agora. "O Armando tem feito um percurso admirável. Vejo um Arouca consistente, que já não perdia há muitos jogos. Tem um futebol positivo em posse, e é muito organizada nos vários momentos do jogo", admite.

Sérgio Conceição explicou também o que sente faltar à equipa, neste momento da temporada. "Sinto que a equipa está com menos objetividade para a baliza. Temos de ser mais agressivos, no bom sentido: no passe, nas movimentações, no remate e nos duelos disputados. Temos de ter a boa agressividade que nos tem faltado no último terço porque a equipa treina com a mesma alegria e dedicação de sempre", assumiu, antes de deixar o aviso: "aqui ninguém desarma e fazemos as contas no fim".

A fechar, deixou ainda uma nota sobre o Benfica-Braga. "Ontem houve bom senso. Vi treinadores a invadir a área técnica adversária e ninguém foi expulso", concluiu.