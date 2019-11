Sérgio Conceição: "Ganhámos um jogo importante"

Ontem às 22:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do F. C. Porto, em declarações após o jogo desta quinta-feira em Berna, frente ao Young Boys (vitória dos dragões por 2-1), realçou o empenho da equipa no triunfo e espera garantir a passagem, dentro de duas semanas.

"Ganhámos um jogo importante e, agora, temos um jogo decisivo em casa com o Feyenoord [na última jornada]. Sabíamos das dificuldades, porque o grupo é muito equilibrado. Este tipo de equipas, como Young Boys e Rangers, metem um impacto físico grande no jogo, com muita velocidade na frente. São equipas chatas", afirmou Sérgio Conceição.

"Mudámos uma ou outra situação em função disso, mas sem abdicar da nossa forma de jogar. Na primeira parte, sofremos o golo na primeira vez que há uma bola na nossa área e isso condicionou a equipa. A partir dos 25 minutos, fomos à procura do golo e tivemos oportunidades para o fazer", acrescentou o treinador dos dragões.

"Na segunda parte, fomos para o jogo com muita coragem e paixão. É uma vitória justíssima", classificou, satisfeito.

Sobre a titularidade concedida a Aboubakar, o técnico dos azuis e brancos argumentou: "Não foi por acaso que, no último jogo [com o Vitória de Setúbal, para a Taça de Portugal] foi um dos primeiros avançados a entrar. Trabalhamos diariamente para percebermos o estado e o momento dos jogadores. Ele dava-me garantias para atuar hoje, até porque era importante termos uma equipa com peso, ou seja, com capacidade física, com experiência", realçou.

Numa primeira abordagem ao embate com o Feyenoord, a 12 de dezembro, Sérgio Conceição foi claro: "Vem aí uma boa equipa, com um bom treinador [Dick Advocaat]. Vai ser um jogo diferente do que encontrámos na Holanda [derrota por 2-0]. Queremos ganhar e passar aos 16 avos de final. Queremos dar essa alegria a todos os nossos adeptos", concluiu.