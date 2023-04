Sérgio Conceição: "Hoje não estive tão bem a ler o jogo"

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, admitiu que o jogo da equipa azul e branca "não foi brilhante" e que não conseguiu ler tão bem o jogo.

"À medida que vamos caminhando para o final, as equipas lutam pelos pontos de uma forma muito aguerrida. Na primeira parte podíamos ter feito mais um ou dois golos. A mensagem que passei ao intervalo não foi a entendida, mas o culpado sou eu, não os jogadores. Na segunda parte estivemos um bocadinho mais abaixo. Os jogos tornam-se difíceis, os adversários vêm aqui de uma forma desinibida dificultar a nossa tarefa. Parabéns aos jogadores, hoje não estive tão bem a ler o jogo como normalmente o faço", começou por dizer Sérgio Conceição, destacando a eficácia dos dragões.

"Faltou algum discernimento, sinceramente. Não jogar à pressa. Era preciso mais paciência para tentar encontrar o tal espaço, todos os nossos ataques eram demasiado rápidos. Era preciso sermos mais pacientes, mas não a que demonstrámos na segunda parte, isso vai bater na minha mensagem ao intervalo. Vale o triunfo, não foi brilhante, mas foi com eficácia no resultado", concluiu.

O F. C. Porto venceu (2-1), este sábado, no Dragão, o Santa Clara e ficou a quatro pontos do Benfica. Uribe, de grande penalidade, Namaso e Tagawa marcaram os golos do encontro. Otávio falhou um penálti. Na segunda parte, os dragões ampliaram a vantagem por Namaso, na sequência de um cruzamento de Galeno. Já nos descontos, Tagawa saltou do banco para reduzir para os açorianos, após uma assistência de Gabriel Silva.