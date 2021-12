Sérgio Conceição honrado com a estátua no Museu do F. C. Porto

Hoje às 14:59 Facebook

O treinador do F. C. Porto mostrou-se honrado e emocionado na estreia da estátua que estará presente no Museu do F. C. Porto a partir de hoje.

"É uma honra para mim e quero agradecer ao presidente. Também é um momento emocionante , porque me vem à cabeça os meus 15 anos, quando ingressei neste clube. Estar no meio de tantas figuras ilustres que fizeram a história deste enormíssimo clube é fabuloso. Mais do que um reconhecimento, é uma inspiração e motivador. Essa motivação tem a ver com o que é a exigência diária. Que este Museu seja anualmente um local onde possa vir colocar mais títulos. É o meu trabalho e esteve sempre no meu pensamento, enquanto jogador e agora como treinador", afirmou Conceição.

Na hora do discurso o treinador não se esqueceu de agradecer a todos os que passaram pelas suas mãos, seja como atletas ou equipa técnica, lembrando que durante este período o clube teve "algum sucesso". "Não digo muito porque muito era ganhar todos os anos todos os títulos", rematou o técnico.

Ainda sobre a estadia nos dragões Conceição deixou uma mensagem de ambição e vontade de recuperar a hegemonia do futebol português. "Cheguei depois de um jejum de quatro anos e conseguimos a tal hegemonia que se apregoa no F. C. Porto, que queremos voltar a ter. Conseguimos outra vez ser muito competitivos, títulos, e agora é continuar. Isto é a partida para mais vitórias e títulos, principalmente", finalizou.