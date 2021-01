Sérgio Conceição: "Houve alguns momentos que não gostei muito"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:44 Facebook

No rescaldo da vitória frente ao Moreirense, o treinador do F. C. Porto considerou que a equipa azul e branca não fez um jogo "espetacular" apesar de o ter controlado.

"Houve alguns momentos que não gostei muito, foi um jogo entretido mas penso que faltou alguma consistência. Também houve momentos muito interessantes, mas houve outras vezes em que complicámos o que era fácil. Foi um resultado justo, se calhar se fizéssemos mais um ou outro golo ninguém se admiraria", começou por dizer Sérgio Conceição, vincando que a equipa podia ter conseguido um resultado mais volumoso ainda antes do intervalo.

"O adversário também joga, também defende. A partir do primeiro golo tivemos situações para chegar ao intervalo com um resultado mais volumoso. Na segunda parte, fomos à procura do segundo golo, que chegou já tarde. Foi um jogo controlado, um bom jogo, nada de espetacular, mas estou satisfeito com a vitória. Liderança? Vamos à procura do nosso lugar, somos campeões nacionais. Estamos a correr atrás do prejuízo, isto é uma maratona, um campeonato longo, difícil e estamos preparados", concluiu.

O F. C. Porto venceu (3-0), este domingo, o Moreirense, no Estádio do Dragão, em jogo da 12.ª jornada da Liga.