Sérgio Conceição: "Houve situações na primeira parte de que não gostei"

O treinador do F. C. Porto destacou a boa entrada da equipa azul e branca no duelo diante do Paços de Ferreira mas admitiu que houve lances na primeira parte dos quais não gostou.

"A entrada no jogo é importante que seja forte, mas na semana passada também foi. Depois do nosso golo aos 4 minutos houve momentos em que permitimos ao adversário chegar à nossa baliza e temos de estar atentos a isso. Sabíamos que o Paços podia mudar alguma coisa, metendo um quinto ou um sexto homem na linha defensiva. Era preciso mobilidade e dinâmica com bola que desse várias soluções ao homem que tinha a bola. Fomos criando, mas não estivemos tão bem defensivamente e houve situações na primeira parte que não gostei tanto. Mas somos uma equipa fortíssima e fizemos golos com a qualidade e a seriedade que temos. Queremos ser perfeitos e nem sempre é possível. Parabéns aos jogadores, há coisas a melhorar e a equipa está sempre em evolução. O trabalho continua e foram três pontos importantes", começou por dizer Sérgio Conceição, explicando a titularidade de Marcano na vez de David Carmo.

"Por justiça. Nunca penso noutra coisa que não o treino, o jogo e o nosso dia a dia. E era justo que o Fábio e o Marcano ocupassem o corredor central da nossa linha defensiva. José Mota? O jogo acaba e temos estima por alguns dirigentes do Paços e respeito por uma equipa que nos habituou a estar de forma consistente na Liga. E depois pelo José Mota. Pegar numa equipa neste estado emocional nunca é fácil. Uma palavra de alento e de força para eles, para o José Mota, que conheço há muitos anos, e também para as pessoas de Paços", concluiu.

O F. C. Porto goleou (4-0), este sábado, no Estádio do Dragão, o Paços de Ferreira em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga. Evanilson, com um bis, Taremi e Delgado, na própria baliza, marcaram os golos do encontro. Com este triunfo, os dragões sobem provisoriamente ao segundo lugar com 26 pontos, mais um ponto que o Sporting de Braga e a cinco do líder Benfica, equipas que ainda não jogaram, enquanto o Paços de Ferreira continua sem vencer no campeonato e é último com apenas dois pontos.