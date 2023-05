Sérgio Conceição iguala "mestre" Pedroto com o Jamor no horizonte

O Estádio do Dragão vai viver, esta quinta-feira, uma noite histórica. Os azuis e brancos recebem o Famalicão, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal após o triunfo (2-1) no Minho, e o derradeiro obstáculo rumo à final do Jamor será o 322.º jogo de Sérgio Conceição à frente da equipa.

O técnico iguala, assim, o recorde de José Maria Pedroto e, na próxima segunda-feira em Arouca, na 31.ª jornada do campeonato, supera o "mestre" e torna-se no treinador com o reinado mais longo ao serviço dos dragões.

As quase seis temporadas que leva na Invicta permitiram a Sérgio Conceição bater praticamente todos os recordes do clube - mais títulos (9), mais vitórias (233), mais pontos num só campeonato (91), entre outros -, mas ainda havia uma barreira por derrubar e essa vai ser atingida já esta semana.