Sérgio Conceição: "Importante é baixar a cabeça. Este jogo não é para esquecer"

Sérgio Conceição reconheceu que o S. C. Braga teve mérito na vitória sobre o F. C. Porto, nesta quarta-feira. E, na entrevista rápida, deixou alguns reparos para dentro do balneário portista.

"É importante é baixar a cabeça, não é levantar a cabeça... É baixar e ver o que fizemos, porque este jogo não é para esquecer, é para lembrar", afirmou o treinador do F. C. Porto, na entrevista rápida.

"Sofrer três golos na primeira meia hora e levar uma bola na trave deixou tudo muito difícil. Nunca baixámos os braços, isso não faz parte do ADN da equipa. Mas é preciso ver que o jogo começa e acaba quando árbitro apita", afirmou ainda Sérgio Conceição. "Foi mau", considerou ainda sobre a derrota portista.

"O Braga entrou bem. Em duas situações de erros individuais nossos surgem os primeiros dois golos e, depois, veio o terceiro numa falta que me parece inexistente", analisou o treinador dos azuis e brancos para concluir, de seguida, sobre esta eliminatória que atira o F. C. Porto para fora da Taça de Portugal: "No conjunto dos dois jogos não estou convencido, quanto a este jogo o Braga mereceu vencer".

Por fim, Sérgio Conceição reconheceu que esta derrota com o S. C. Braga terá peso no futuro imediato, mas lembra que ainda há objetivos ao alcance: "Ainda há o campeonato e queremos continuar na Liga dos Campeões".

Outro portista que analisou o jogo foi o capitão Pepe. "Os primeiros 30 minutos foram horríveis da nossa parte. Nós, os jogadores, somos os responsáveis. Já tinha sido assim com o Boavista. Estamos a facilitar muito, especialmente em casa. O nosso ADN não é este. Não estamos aqui a brincar".