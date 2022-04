Sérgio Conceição: "Intervalo? Foi pior a emenda que o soneto"

O treinador do F. C. Porto deixou elogios à exibição da equipa azul e branca em Guimarães e abordou o recorde de invencibilidade.

"Fizemos um jogo muito competente. Chegar a casa do Vitória, uma equipa competitiva e bem organizada, num ambiente difícil e criar três ou quatro ocasiões tanto na primeira como na segunda parte diz bem da nossa preponderância ofensiva. O Vitória não teve grandes situações. Tentou um jogo mais direto nesta parte final e poderíamos ter ficado mais com a bola. Tínhamos jogadores naquele momento em campo que permitiam isso. Mas é o aproximar do fim do campeonato e o querer acabar o jogo de forma rápida. A minha mensagem foi para ficarmos com a bola, mas a olhar para a baliza contrária para chegar ao 2-0 e tranquilizar. Foi uma exibição muito competente das duas equipas com mais ocasiões da nossa parte. Tínhamos essa obrigação", começou por dizer Sérgio Conceição, admitindo que a mensagem deixada aos jogadores ao intervalo não teve o efeito pretendido.

"O culpado sou eu pela mensagem ao intervalo. Na primeira entrámos bem, com o Fábio Vieira solto nas costas dos médios do Vitória, deixando o Taremi e o Pepê mais altos. Isso condicionou a saída do Vitória. Estávamos a controlar o jogo. Mas o Pepa, e bem, mudou e começou a explorar a dupla largura no corredor, isso criou-nos dificuldades. Sem perder esse espaço, começámos a recuar e os centrais do Vitória jogaram à vontade. Foi pior a emenda que o soneto. Os jogadores não tiveram culpa. Por vezes o treinador é mais assertivo na intervenção ao intervalo, hoje não foi tanto. Mesmo assim, realço a ocasião do Pepê, o penálti falhado e a oportunidade do Galeno. Não controlámos tanto o adversário na segunda parte, mas fomos consistentes na defesa e perigosos no ataque", acrescentou.

Este domingo, os dragões conseguiram, ainda, chegar aos 57 jogos sem perder na Liga e estabeleceu um novo recorde de invencibilidade, deixando para trás um registo que perdurava desde 1978, quando o Benfica de John Mortimore esteve 56 jogos - de outubro de 1976 a setembro de 1978 - sem conhecer o sabor da derrota na prova. A série da equipa de Sérgio Conceição teve início na 7.ª jornada da Liga 2020/21, em novembro de 2020, numa vitória sobre o Portimonense por 3-1. Sobre a marca, Conceição preferiu relembrar a possível conquista de títulos.

"Vale o que vale. Não estou a ver os adeptos a festejarem o recorde do Sérgio Conceição nos Aliados. Tem significado se tirarmos o mais importante deste ano: ganhar troféus. Isso sim, faz sentido. Não sou uma pedra para perceber que são números muito interessantes e representam o trabalho de muita gente. O Sérgio Conceição dá a cara, mas é um trabalho de todos que permite que o F. C. Porto seja competitivo. Conseguimos sair do fair-play financeiro que era o objetivo de todos".

O F. C. Porto venceu (1-0), este domingo, em Guimarães, o Vitória na 29.ª jornada da Liga. Taremi marcou o único golo do jogo, o 57.º seguido dos azuis e brancos sem perderem no campeonato. Com este triunfo, a equipa azul e branca lidera com 79 pontos e repôs a vantagem de seis em relação ao Sporting, enquanto o Vitória de Guimarães, que ficou reduzido a dez jogadores após a expulsão de Estupiñan, é sexto classificado, com 39 pontos.