Sérgio Conceição isola-se como treinador com mais jogos pelo F. C. Porto

Sérgio Conceição superou, esta segunda-feira, José Maria Pedroto como treinador com mais jogos no comando ao F. C. Porto, ao chegar ao 323.º em Arouca, no fecho da 31.ª ronda da Liga, apesar de estar suspenso.

Os dragões estão a jogar desde as 21.15 horas no Estádio Municipal de Arouca, onde tentam reforçar o segundo posto e repor os quatro pontos de desvantagem para o líder Benfica, que no sábado se impôs por 1-0 na receção ao Sporting de Braga, terceiro classificado.

Sérgio Conceição está a assinalar esta marca longe do banco de suplentes, quatro dias após ter sido expulso na reta final da vitória na receção ao Famalicão (3-2, após prolongamento), na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, que garantiu a 33.ª presença do atual detentor do troféu no jogo decisivo.

Como se desconhece a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol face a esse cartão vermelho mostrado pelo árbitro Manuel Mota, o técnico do F. C. Porto ficou suspenso preventivamente da visita ao Arouca, quinto colocado da Liga, numa noite em que também completa a fasquia dos 500 jogos como treinador principal.