Sérgio Conceição: "Jogadores mostraram que querem continuar a ter uma palavra a dizer"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do F. C. Porto afirmou, este domingo, estar "orgulhoso" da exibição da equipa portista no triunfo diante do Paços de Ferreira, salientando que os jogadores demonstraram ter "um caráter fantástico".

"Temos de contar também com a valia do adversário. Não podemos contar só connosco. Apesar de estarem bem defensivamente, raramente chegaram à nossa baliza. A transição defesa-ataque do Paços é forte. Tem jogadores fortes. Na segunda parte fomos criando à procura do golo. A equipa demonstrou um caráter fantástico. Depois de um grandíssimo jogo europeu, com viagem, prolongamento e fadiga mental e emocional, os jogadores estão de parabéns. Demonstraram verdadeiramente que querem continuar a ter uma palavra a dizer no campeonato", começou por dizer Sérgio Conceição, garantindo ainda acreditar na conquista do título.

"Faltam 33 pontos. Estamos a representar um clube grandioso. Enquanto matematicamente for possível, lutaremos jogo a jogo, final a final e depois, no final do campeonato, far-se-ão as contas", concluiu.

O F. C. Porto venceu, este domingo, o Paços de Ferreira no Estádio do Dragão, na 23,ª jornada da Liga, com golos marcados nos últimos 15 minutos.