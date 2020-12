Sérgio Conceição: "Jogadores percebem que o campeonato é o objetivo principal"

Nuno Barbosa Hoje às 13:43 Facebook

Ao fim de duas semanas, com jogos para a Liga dos Campeões, Taça de Portugal e Taça da Liga pelo meio, o campeonato está de volta ao calendário do F. C. Porto, domingo (20 horas), com a receção ao Nacional da Madeira, no Estádio do Dragão.

No lançamento dessa partida, feita no Olival, Sérgio Conceição admitiu que não sente necessidade de mudar o chip dos jogadores para a principal competição do futebol nacional, por considerar que o plantel está bem identificado com aquele que é o principal objetivo do F. C. Porto em todas as épocas.

"Eles têm noção destes jogos. Quando iniciámos a preparação, há sempre a preocupação de alertar os jogadores que vamos preparar um jogo que faz parte do que é o principal objetivo do clube, o campeonato. Temos muitos jogadores novos, mas eles sabem. À medida que vamos andando, eles cada vez mais percebem a importância de ganhar todos os dias, não é todos os jogos. E isso também se cultiva. Independentemente da competição eles estão com uma mentalidade boa, vencedora, e percebem esse objetivo principal que é o campeonato", assegurou o treinador portista, já depois de ser questionado sobre as situações clínicos de Pepe e Zaidu.

Logo a seguir ao Nacional, está marcado um duelo frente ao Benfica, para a Supertaça, e Sérgio Conceição não quis estar a antecipar cenários quanto aos dois defesas: "Ainda não sou médico. Temos um departamento médico em que confio a 100 por cento, não me cabe a mim responder. A minha esperança e expectativa, claro, é que gostava muito de contar com eles. Mas não sou mágico para meter um jogador clinicamente apto quando não está".

Sobre Pepe, o treinador falou um pouco mais, realçando a postura do homem e do jogador que ficou bem evidente no lance em que se lesionou na face, frente ao Paços de Ferreira. "É o nosso capitão. Infelizmente aconteceu-lhe essa lesão no último jogo depois de ter estado algum tempo parado. Esta lesão surge por fruto daquilo que é o Pepe como jogador e homem. Para ele, todos os lances são para disputar no máximo. Tem uma vontade enorme de ganhar esses lances em cada momento do jogo. É uma prova mais do que evidente da sua motivação e determinação. Obviamente estamos tristes por ele, mas cabe-me a mim escolher e perceber que a ausência dele em campo é notável, mas ele está sempre connosco, independentemente de estar apto fisicamente ou não", garantiu o treinador.

Refira-se, a este propósito, que no treino deste sábado, Zaidu trabalhou integrado com os colegas, embora com algumas limitações, enquanto Pepe já trabalhou no relvado, mas de forma condicionada.