Sérgio Conceição: "Jogar bonito é retirar o máximo dos jogadores"

Hoje às 17:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Em antevisão ao que aí vem, em 2021/22, o treinador do F. C. Porto reafirmou a confiança na filosofia de jogo que tem vindo a ser posta em prática desde que assumiu o cargo e manifestou a vontade de recuperar o título de campeão nacional. Uma boa carreira na Liga dos Campeões também está na lista de objetivos para esta temporada.

O técnico portista explicou a sua visão de "futebol bonito" e a maneira como gosta que a equipa atue.

"Jogar bonito é retirar o máximo dos jogadores para ganhar, é o que nos dá melhores resultados. Tem a ver com a exigência do clube em ganhar títulos. Para mim, jogar bonito pode ser chegar à baliza adversária com dois passes e ser muito eficaz em termos defensivos, não permitindo que o adversário chegue muitas vezes à minha baliza. Essa pressão, essa vontade de condicionar o adversário e de chegar rapidamente à baliza adversária, para mim, é jogar bonito. O que acho que nos dá melhores resultados para mim é que é jogar bonito. Para mim, jogar bonito é ganhar, ponto final. Acredito que para outras pessoas a forma de alcançar o sucesso dependa de jogadores com determinadas características e que distingam o jogo bonito pela capacidade de fazer 50 passes entre os defesas centrais, o médio defensivo e o guarda-redes para chegar à baliza adversária e eu tenho de respeitar. Acredito que possa ser um futebol que agrade a muitos, mas para mim dá um pouco mais de sono", afirmou.

Conceição passou ainda a mensagem do que é estar num clube do nível do F.C. Porto e quais as exigências para o sucesso. "A nossa motivação tem de ser permanente e os jogadores, dentro da mentalidade de cada um deles, têm de atacar o treino e o jogo no limite, porque não sabemos que treino ou jogo poderá ser decisivo para a conquista de títulos. Estar no FC Porto é exatamente isso, é estar sempre a desafiar os limites, correndo como se não houvesse amanhã