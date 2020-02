Sérgio Conceição: "Jogo bem conseguido, mudando pormenores na estratégia"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 21:20 Facebook

No rescaldo da vitória frente ao Vitória de Setúbal, no Bonfim, Sérgio Conceição considerou que a equipa fez um jogo "bem conseguido" e preferiu não abordar, ainda, o clássico de sábado com o Benfica no Dragão.

"Foi um jogo muito bem conseguido, controlámos sempre o jogo, com muita mobilidade, com os jogadores a terem disponibilidade para ter bola, mudando um ou outro pormenor na nossa estratégia. No último jogo, o Vitória de Setúbal jogou com três centrais e percebi que podia ser assim. Tentei tirar essas referências, colocando o Corona atrás do Soares, com Otávio e Díaz muito móveis. Com essa mobilidade chegámos várias vezes ao último terço com perigo. O resultado acaba por demonstrar isso mesmo", começou por dizer o técnico dos azuis e brancos, abordando ainda a exibição de Luis Díaz.

"Tínhamos preparado a equipa com um jogador do lado direito que percebe o que é ter de ir para dentro, com o Otávio. Na esquerda mantivemos o Luis Díaz aberto, pois trata-se de um jogador muito capaz e forte no um para um, algo que temos de potenciar. A intenção era alargar a frente de ataque, permitindo que o Díaz tivesse lances de um para um. Tudo o que foi preparado foi em função do Vitória, uma equipa que tem dado uma boa imagem", acrescentou.

Sobre o clássico de sábado, com o Benfica, no Dragão, Sérgio Conceção foi categórico: "O jogo com o Académico de Viseu [Taça de Portugal] é importante na terça-feira".

O F. C. Porto venceu (4-0), este sábado, o Vitória de Setúbal no Bonfim na 19.ª jornada da Liga. Corona inaugurou o marcador na sequência de um livre e, pouco depois, Alex Telles fez o 2-0. Já na segunda metade, Soares aproveitou um erro da defesa sadina para ampliar o resultado e Luis Díaz, já nos descontos, selou o resultado.