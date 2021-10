Sérgio Conceição lança Evanilson para o ataque ao AC Milan

JN Hoje às 18:57 Facebook

O F. C. Porto defronta o Milan nesta terça-feira, em partida a contar para a terceira jornada da Liga dos Campeões 2021/22, e que tem lugar às 20 horas, no Estádio do Dragão.

ONZE DO F. C. PORTO: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Wendell; Otávio, Sérgio Oliveira, Uribe e Luis Díaz; Taremi e Evanilson

Suplentes do F. C. Porto: Marchesín, Marcano, Francisco Conceição, Pepê, Zaidu, Grujic, Corona, Manafá, Vitinha, Bruno Costa, Toni Martínez e Fábio Vieira

ONZE DO MILAN: Tatarusanu; Ballo, Kjaer, Tomori e Calabria; Bennacer e Sandro Tonali; Saelemaekers, Krunic e Rafael Leão; Giroud.

Suplentes do Milan: Desplanches, Jungdal, Ibrahimovic, Romagnoli, Kalulu, Maldini, Bakayoko e Gabbia