Sérgio Conceição lança Fábio Cardoso no onze

O central aproveita a ausência de Pepe para recuperar a titularidade. Wendell no lugar de Zaidu é a outra novidade para o duelo com o Tondela.

Depois da derrota com o Lyon, para a Liga Europa, Sérgio Conceição procedeu a duas alterações no onze dos dragões para a receção ao Tondela, este domingo, a contar para a 26.ª jornada da Liga.

A lesão de Pepe abriu as portas da titularidade a Fábio Cardoso, enquanto Wendell regressa ao lado esquerdo da defesa para ocupar a vaga de Zaidu.

Em caso de vitória, os dragões ficam, à condição, com nove pontos de vantagem sobre o Sporting, que apenas joga na segunda-feira.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Fábio Cardoso, Wendell, Uribe, Vitinha, Pepê, Otávio, Taremi e Evanilson

Onze do Tondela: Trigueira; Neto Borges, Sagnan, Pedro Augusto, Manu Hernando, Dadashov, Tiago Almeida, D"Almeida, Undabarrena, Daniel dos Anjos e Marcelo Alves

O jogo, no Estádio do Dragão, tem início marcado para as 18 horas e terá arbitragem de Gustavo Correia. Hugo Miguel exercerá as funções de videoárbitro.