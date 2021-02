Sérgio Conceição lança Luis Díaz no lugar de Otávio

JN Hoje às 18:17 Facebook

A aposta no extremo colombiano é a única novidade no onze dos dragões para o duelo com o Marítimo, que fecha a 20.ª jornada da Liga.

A entrada de Luis Díaz e a saída de Otávio é a única mudança na equipa do F. C. Porto em relação ao onze que iniciou o jogo com a Juventus, para a Liga dos Campeões.

O médio brasileiro, debilitado fisicamente, fica no banco e dá lugar ao extremo colombiano no ataque ao Marítimo, esta segunda-feira (19 horas), no Funchal. De resto, Sérgio Conceição mantém praticamente o mesmo onze que derrotou o campeão italiano, na passada quarta-feira.

Recorde-se que os portistas não ganham há três jornadas (três empates) e estão obrigados a vencer para não perderem mais terreno para o líder Sporting.

Marítimo: Abedzadeh; Winck, Zainadine, Irmer, Correa, Edgar Costa, René Santos, Pelágio, Léo Andrade, Hermes e Joel Tagueu

F. C. Porto: Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu, Uribe, Sérgio Oliveira, Corona, Luis Diaz, Marega e Taremi

Vítor Ferreira, de Braga, será o árbitro do encontro, enquanto o algarvio Nuno Almeida exercerá a função de videoárbitro.