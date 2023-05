Sérgio Conceição lança três novidades para o ataque ao Casa Pia

JN Hoje às 19:35 Facebook

Dragões estão obrigados a ganhar para continuarem a sonhar com a revalidação do título. Uma derrota faz, desde logo, o Benfica campeão.

As presenças de Fábio Cardoso, Uribe e André Franco são as novidades no onze do F. C. Porto para o jogo deste domingo, frente ao Casa Pia.

Pelo contrário, Grujic, Marcano, autor do golo decisivo em Arouca, e Otávio ficam de fora, os dois últimos devido a castigo.

Nota ainda para o facto de Sérgio Conceição estar de volta ao banco, depois de ter cumprido um jogo de suspensão na jornada anterior, frente ao Arouca.

A comitiva portista foi recebida por Pinto da Costa no Estádio do Dragão.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; Pepê, Pepe, Fábio Cardoso, Wendell, Uribe, Eustáquio, André Franco, Galeno, Taremi e Evanilson.

Onze do Casa Pia: Ricardo Batista; Fernando Varela, Vasco Fernandes, Zolotic, Poloni, Neto, Beni, Leonardo Lelo, Soma, Felippe e Godwin.

O jogo tem início marcado para as 20h30, no Estádio do Dragão, e será arbitrado por Manuel Oliveira, enquanto Rui Oliveira exercerá a função de videoárbitro.

Recorde-se que uma derrota do F. C. Porto significa automaticamente que o Benfica é campeão.