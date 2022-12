Sérgio Conceição: "Mais dragões de ouro? Não sei o que o presidente quis dizer"

Nuno A. Amaral Hoje às 13:55 Facebook

Treinador do F. C. Porto desvaloriza prémios individuais e diz que o clube tem de "desfrutar" de Pinto da Costa

Na antevisão do jogo de quarta-feira com o Gil Vicente, a contar para os quartos de final da Taça da Liga, Sérgio Conceição foi questionado sobre uma declaração de Pinto da Costa na gala dos Dragões de Ouro, em que o presidente portista previu que o galardão ganho pelo treinador não foi o último, nem o penúltimo.

"Não sei o que o presidente quis dizer. Sei é que ele continua numa forma excelente. Fez um discurso fantástico, como nos habituou ao longo destes anos, e mostrou uma vitalidade enorme. É assim que queremos que esteja durante muitos anos. A amizade grande que tenho com ele não interfere em nada na relação entre treinador e dirigente", afirmou o técnico portista, com muitos elogios para Pinto da Costa.

"Temos de usufruir e desfrutar de uma figura ímpar no futebol mundial. Penso que não damos o devido valor a uma personalidade única, não aqui no F. C. Porto, mas no país em geral. Como vimos na gala, o F. C. Porto está bem. Voltou aos títulos, está bem melhor a nível financeiro, está em fases adiantadas da Liga dos Campeões, como merece um clube histórico como o nosso", acrescentou.

Quanto ao prémio de Treinador do Ano, Conceição referiu só "faz sentido" se for enquadrado num trabalho conjunto: "Aquele galardão envolve toda a gente que trabalha aqui no Olival e no Dragão. Não desprezo os prémios individuais porque por trás estão os títulos coletivos".

Sobre o duelo com o Gil, no qual se joga a passagem às meias-finais da Taça da Liga, o treinador do F. C. Porto sublinhou o facto de se tratar de um "jogo a eliminar" e, por isso, sem margem de erro: "Cabe-nos ir à procura da vitória. O Gil Vicente foi a equipa surpresa da época passada e tem um plantel muito interessante. Nós temos de ser uma equipa completa para ganhar o jogo. Estamos na Taça da Liga para chegar à final four e para vencê-la".