Sérgio Conceição mantém aposta em Bruno Costa para lateral-direito

O treinador portista repete a aposta no médio para o lado direito da defesa no duelo deste domingo com o Famalicão, que pode valer um avanço de seis pontos em relação ao Sporting. Otávio está de volta.

Depois de ter apostado em Bruno Costa no encontro com o Belenenses SAD, Sérgio Conceição repete o improviso e o médio volta a ser adaptado para fazer face às muitas ausências, principalmente no setor defensivo.

Para além de Bruno Costa, que repete a titularidade, o treinador portista aposta em Otávio, que falhou o último jogo. Pepê é o preterido.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; Bruno Costa, Mbemba, Fábio Cardoso e Wendell; Vitinha e Uribe; Otávio, Fábio Vieira e Luis Díaz; Evanilson

Onze do Famalicão: Júnior; De la Fuente, Riccieli e Alex Nascimento; Ivo Rodrigues, Pickel, Pêpê, Ivan Jaime e Marcos Paulo; Bruno Rodrigues e Pedro Marques.

Rui Costa, do Porto, será o árbitro do encontro que tem início marcado para as 20.30 horas.

Recorde-se que, em caso de vitória, os dragões aumentam para seis pontos o avanço em relação ao Sporting, segundo classificado, que ontem perdeu com o Braga (1-2).