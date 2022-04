Sérgio Conceição mantém aposta em Fábio Vieira no ataque

JN Hoje às 19:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto recebe, esta segunda-feira, o Santa Clara, no Estádio do Dragão, pelas 20.15 horas, em embate que encerra a 28.ª jornada da Liga.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Zaidu; Uribe, Otávio, Vitinha e Pepê; Fábio Vieira e Evanilson

Onze do Santa Clara: Marco, Rafael Ramos, Boateng, Tassano e Mansur; Nené e Júlio Romão; Allano, Lincoln e Ricardinho; Rui Costa

Suplentes F. C. Porto: Marchesín, Fábio Cardoso, Taremi, Francisco Conceição, Galeno, Grujic, Wendell, Toni Martínez e Eustáquio

Suplentes do Santa Clara: Ricardo Fernandes, João Afonso, Rúben Oliveira, Paulo Henriques, Óscar Barreto, Pipe Gómez, Tagawa e Pierre Sagna