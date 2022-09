Sérgio Conceição mantém silêncio após desaire no Estoril

JN/Agências Hoje às 21:06 Facebook

O treinador do F. C. Porto não falou no pós-jogo que ditou o empate dos dragões com o Estoril (1-1), no Estádio António Coimbra da Mota.

Primeiro, Sérgio Conceição não apareceu na habitual flash-interview no relvado, mantendo a mesma postura em relação à conferência de imprensa. O técnico português também não fez a antevisão ao jogo com o Estoril.

Recorde que foi uma semana difícil para o treinador do F. C. Porto, após o carro onde seguiam os filhos, Rodrigo e Moisés, bem como a esposa de Sérgio Conceição, ter sido apedrejado no seguimento da goleada sofrida no Dragão, contra o Club Brugge, na segunda jornada da Liga dos Campeões.