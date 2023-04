Sérgio Conceição: "Marcano prejudicou-se em prol da equipa"

Sérgio Conceição considerou a vitória (1-0) sobre o Boavista justa e deixou ainda palavras elogiosas a Marcano, que foi expulso.

"A vitória assenta-nos bem e fomos merecedores dela. Onze para onze fomos melhores e mesmo com a expulsão. Aproveito para dizer que o Marcano foi expulso porque é maduro e experiente, prejudicou-se em prol da equipa e da vitória", explicou Sérgio Conceição, após a vitória sobre o Boavista.

"As três substituições ao intervalo foi porque não estávamos a conseguir entrar com perigo naquilo que era a organização defensiva do Boavista. O adversário estava confortável a defender, esteve sempre presente a sair para o ataque com perigo, num dérbi competitivo", acrescentou.

Sobre os últimos jogos do Benfica, Conceição refere que o F. C. Porto pensa em si próprio. "Não tem de tirar foco ou dar mais motivação. Pensamos em nós. Não dependemos só de nós para sermos campeões, se vamos pensar nos adversários, então estamos mesmo mal. Temos de pensar no trabalho diário para conseguirmos os resultados desejados".

Sérgio Conceição foi ainda questionado sobre quem está melhor entre F. C. Porto, Benfica e Braga. "Eu sei, mas não quero responder. Os jogos têm uma história e vida diferente. Num momento pensa-se que a equipa está muito bem e depois o jogo é mau. Lembro-me sempre do Rio Ave, acho que fiquei traumatizado [risos]. Em cada jogo vai ser fundamental estarmos no máximo em tudo. Estarmos focados, concentrados durante a semana e depois chegar ao fim e termos essa possibilidade de, no último jogo, estarmos a disputar o campeonato

Sérgio Conceição deixou ainda uma palavra para os adeptos portistas, destacando que "o estádio esteve muito bonito". "Houve um momento no jogo que parecia que havia algum receio, mas os adeptos têm de confiar na equipa", disse ainda o técnico.

Sobre a fase da época em que o F. C. Porto esteve a dez pontos do Benfica - está agora a quatro - Sérgio Conceição prometeu continuar a lutar. "Já esteve mais difícil, mas no F. C. Porto os adeptos acreditam e revêm-se na equipa. Mesmo quando estávamos a dez pontos tentámos sempre que possível fazer melhor em cada jogo para irmos atrás. Sabemos que não dependemos só de nós [para conquistar o campeonato] mas vamos dar luta, sempre", reiterou.