JN Hoje às 00:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Ponto final no campeonato para o novo campeão nacional, com uma derrota que, como seria de esperar, não agradou a Sérgio Conceição.

"Penso que houve uma grandíssima primeira parte do F. C. Porto, conseguimos fazer golo, tivemos duas ou três ocasiões, mais um golo anulado. O Braga não chegou uma vez à nossa baliza, não fez um remate enquadrado. Na segunda parte, com um jogador nosso no chão, o Luis Díaz, a jogada continuou, desenrolou-se, o árbitro não apitou falta num lance em que um jogador se lesiona e, no primeiro remate, o Braga chega ao empate. Precisava de ganhar este jogo, nós também merecíamos acabar de uma forma que não esta. Com a saída do Luis [Díaz], parte do que foi preparado estrategicamente foi perdido", analisou Sérgio Conceição, na entrevista rápida.

Terminou o campeonato, mas ao F. C. Porto ainda falta disputar a final da Taça de Portugal, frente ao Benfica, no próximo sábado, em Coimbra. Sobre a possibilidade de os jogadores portistas terem levado esse jogo no pensamento para o relvado do Municipal de Braga, Sérgio Conceição foi taxativo.

"Acredito que jogadores que têm sido muito utilizados foram ao máximo, viemos para ganhar o jogo. Posso questionar um ou outro que não tenha entrado tão bem. Não fico chateado quando há um erro a nível técnico. Fico mais aborrecido quando não há atitude competitiva. Precisávamos de ser iguais a nós próprios. Estes jogadores vêm de há alguns jogos a jogar, depois de três meses sem competir. Quando acaba uma época estamos um mês e meio de férias, aqui estivemos o dobro do tempo sem competição. À medida que iniciámos esta retoma, a equipa foi subindo de nível. Em termos de objetivo da equipa, é muito o próximo jogo, a final da Taça de Portugal. Se entrou no subconsciente dos jogadores, não deveria ter entrado", alertou o treinador portista.

Sérgio Conceição ainda admitiu que Soares foi substituído devido a fadiga muscular e ainda não sabe a real gravidade da lesão de Uribe, que será reavaliado este domingo.