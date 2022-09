Sérgio Conceição mexe no onze e há uma grande surpresa

JN Hoje às 17:00 Facebook

O treinador do F. C. Porto aposta em Rodrigo Conceição para o lado direito da defesa, para a visita ao Estoril, a contar para a sétima jornada da Liga. André Franco também entra no onze.

A inclusão do jovem lateral direito no onze representa a estreia a titular, depois de ter cumprido os primeiros minutos no jogo com o Chaves. O encontro vai ter início às 18 horas, no Estádio António Coimbra da Mota, com arbitragem de Luís Godinho. Outra das surpresas é a ausência de João Mário da equipa inicial e do banco de suplentes, assim como de Pepe, por motivos físicos.

F. C. Porto: Diogo Costa; Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, David Carmo e Zaidu; Uribe, André Franco e Eustaquio; Pepê, Evanilson e Taremi.

Treinador: Sérgio Conceição

Suplentes: Cláudio Ramos, Marcano, Veron, Galeno, Grujic, Namaso, Wendell, Bruno Costa e Toni Martínez

Estoril: Dani Figueira; Tiago Santos, Bernardo Vital, Pedro Álvaro e Joãozinho; Mor Ndiaye, João Carvalho e Francisco Geraldes; Erison, Tiago Gouveia e Rodrigo Martins

Treinador: Nélson Veríssimo

Suplentes: Lucas Áfrico, Andrade, Tomás Araújo, Yusuf, Gonçalo Esteves, Siliki, Alejandro Marques, Gilson e Pedro Silva.