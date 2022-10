Sérgio Conceição: "Momento-chave podia ter sido o do David Carmo"

O F. C. Porto goleou o Club Brugge, na Bélgica, e está mais perto do apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, mas Sérgio Conceição não gostou de tudo o que viu e deixou algumas críticas à atitude do defesa central dos dragões.

"Tenho alguma dificuldade em dizer isto. O momento-chave do jogo podia ser o do David Carmo. Para mim não é normal a este nível, ou no campeonato, nas provas internas, um jogador cometer um erro do género. Eu desculpo tudo, erros técnicos, situações em que os jogadores querem dar o melhor, quando têm de levar um vermelho porque querem defender o grupo de trabalho. Desta forma, aceito com mais dificuldades", afirmou o treinador portista, antes de elogiar a equipa.

"As defesas do Diogo Costa [nos penáltis] foram importantes, mas houve outros momentos importantes que, de certa forma, deram algo para conseguirmos esta vitória robusta. A equipa foi forte, esteve bem. E quando a equipa está bem sobressaem as individualidades", acrescentou Conceição.

"O Diogo está lá para isso, para defender. É um guarda-redes de grande qualidade, e a qualidade é manter sempre o nível, não ter altos e baixos. Pode haver momentos de menos inspiração, mas tem de estar lá a base. Nesta Liga dos Campeões, houve momentos e jogos onde não estivemos tão bem, mas hoje estivemos. O grupo todo, incluindo os que ficaram de fora e também merecem este triunfo", concluiu o técnico.