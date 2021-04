Conceição multado pelo Conselho de Disciplina por falta de braçadeira

JN/Agências Hoje às 21:33 Facebook

Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, foi multado esta terça-feira pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por "não usar braçadeira correspondente", tal como os dragões face ao "atraso no reinício do jogo" com o Santa Clara.

De acordo com o mapa de castigos, o campeão nacional foi penalizado em 1020 euros pela demora verificada no início da segunda parte do encontro da 25.ª jornada da Liga, com os açorianos, que "começou com um atraso de três minutos, face à chegada tardia do guarda-redes da equipa do F. C. Porto ao terreno de jogo, sem apresentar qualquer justificação."

Por sua vez, Sérgio Conceição foi, novamente, visado pelo CD, que justificou a multa de 2250 euros pela ausência da "braçadeira correspondente durante toda a segunda parte" do jogo que os dragões venceram por 2-1, no sábado.

O avançado do Paços de Ferreira Douglas Tanque, expulso após o apito final do encontro com o Famalicão, foi suspenso por um jogo e multado em 612 euros, por "injúrias e ofensas à reputação, após ser advertido", falhando assim o jogo da próxima jornada com o Benfica.

O CD da FPF abriu igualmente um processo disciplinar ao Nacional e ao diretor desportivo do Vitória de Guimarães, Flávio Meireles.