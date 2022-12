Sérgio Conceição: "Namaso? Os lugares conquistam-se no treino"

O F. C. Porto venceu esta quinta-feira o Chaves por 2-0, com dois golos de Danny Namaso, avançado que Sérgio Conceição elogiou.

"Temos trabalhado com o Danny Namaso para se tornar um avançado mais completo, sabemos da qualidade dele, por isso, o jogo de hoje não muda a minha opinião. Os lugares conquistam-se no treino e ele tem treinado bem, mereceu a oportunidade e fez um bom trabalho", disse Sérgio Conceição, sobre o atacante Namaso, que bisou diante do Chaves.

Relativamente ao jogo, o técnico azul e branco apreciou a exibição. "Fizemos um jogo competente, sério e demonstrativo do que é a nossa ambição nesta prova. Até aos 30 minutos tivemos várias ocasiões para marcar, mas a partir daí o Chaves conseguiu equilibrar. Ao intervalo disse aos jogadores que faltava definir melhor, ousar, ir para cima do adversário, ter o pensamento de equipa grande. Na segunda parte naturalmente chegámos aos golos, com um caudal ofensivo muito interessante. Boa vitória, estamos na luta", acrescentou.

PUB

Por fim, Sérgio Conceição demonstrou a vontade de chegar aos quartos de final e, para isso, o F. C. Porto está obrigado a vencer o próximo jogo. "Ainda não chegámos aos quartos de final e por isso agora é ganhar ao Vizela, que tem muita qualidade. Vamos preparar esse jogo dentro do espírito que demonstrámos hoje", concluiu.