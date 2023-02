Sérgio Conceição: "Não contava que não jogassem o Nuno Santos, Paulinho e Morita"

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, considerou que o clássico com o Sporting foi "equilibrado" e admitiu que não esperava que Nuno Santos começasse no banco.

"A base da vitória foi dentro do que era possível, com algumas ausências que nestes jogos são importantes. Fomos à procura de dar o melhor equilíbrio possível à equipa. Respeitamos a equipa do Sporting, com princípios que são fáceis de decifrar, mas difíceis de contrariar. Um excelente Sporting. Os jogadores interpretaram muito bem, obviamente que houve falhas que permitiram ao Sporting ter aqui e ali alguma ocasião. Procurámos chegar ao último terço, fizemos os golos de forma natural. Foi um jogo equilibrado, muito competitivo e penso que dentro de um jogo difícil as três equipas estão de parabéns", começou por dizer Sérgio Conceição, garantindo que não ficou surpreendido com o onze do Sporting.

"Não fiquei surpreendido, os três centrais estavam lá, a largura do Fatawu. Sabemos que o Nuno Santos é diferente do Fatawu. Conhecemos muito bem os adversários, hoje em dia não há segredos. Não contava que não jogasse o Nuno Santos, Paulinho, Morita, isso não. Mas os jogadores foram muito competentes, com um espírito fantástico. Tivemos uma atitude competitiva acima da média. Taremi? Ele tem esse espírito de jogador de equipa. Mas não estava tão preparado que descaísse tanto para as alas. É sempre um jogador que trabalha muito, muito inteligente, com capacidade para resolver a qualquer momento. Realço o grupo de trabalho, a começar no Fernando Andrade e no Samuel Portugal, que ficaram de fora", concluiu.

O F. C. Porto venceu (2-1) o Sporting, este domingo, em Alvalade, em jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga. Uribe, Pepê e Chermiti marcaram os golos do encontro. Galeno saiu lesionado. Com este resultado, os azuis e brancos ocupam o segundo lugar, a cinco pontos do líder Benfica. Já o clube de Alvalade, que vinha de três vitórias seguidas, segue no quarto posto, com 38 pontos, a cinco do Sporting de Braga, terceiro classificado, que tem menos um jogo e ocupa a última vaga de acesso à Liga dos Campeões.