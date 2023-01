Sérgio Conceição: "Não é justo termos menos descanso que o Sporting"

O F. C. Porto venceu o Académico de Viseu por 3-0 para garantir um lugar na final da Taça da Liga contra o Sporting.

"Entrámos bem, de forma muito forte, o que é demonstrativo do respeito que temos pelo Académico de Viseu. Nos primeiros 15 minutos tivemos três ou quatro ocasiões para marcar, mas não conseguimos. Quando perdemos a bola eles conseguiam sair com perigo e até ganharam alguma confiança. Na segunda parte sabíamos que o 1-0 era periogoso e devíamos continuar a fazer o que fizemos na fase inicial do jogo. Conseguimos controlar melhor o jogo, ter situações de perigo e permitir pouco ao adversário", começou por dizer Sérgio Conceição.

O treinador do F. C. Porto revelou que organizou a frente de ataque composta por Veron, Namaso e Pepê para "dar mobilidade à equipa e tirar referências ao adversário". "Confiamos em todos os nossos jogadores e para chegarmos à final hoje era o jogo mais importante. Os jogadores estão de parabéns porque fizeram um jogo sólido", continuou.

Sérgio Conceição abordou ainda o período de descanso até à final comparado com o do Sporting, que é de menos de um dia. "Agora é descansar, e bem, porque temos menos 24 horas que o Sporting para descansar. Se a Taça da Liga quer mudar algo tem de ser por aí, não é justo ter chegar à final com menos 24 horas de descanso que o Sporting. Mas é o que temos, as finais jogam-se para se ganhar, o que não aconteceu nas últimas duas vezes comigo. Vamos preparar da melhor forma o jogo contra o Sporting para tentar vencer o troféu", finalizou.