Sérgio Conceição não faz a conferência de antevisão do jogo contra o Estoril

Sérgio Conceição não vai fazer a habitual conferência de imprensa de antevisão da partida desta sexta-feira contra o Estoril. É a segunda vez em dois jogos que o treinador toma esta decisão.

Não vai haver conferência de imprensa do F. C. Porto de antevisão do encontro contra o Estoril, sabe o JN. Depois de não ter falado aos jornalistas antes da partida contra o Chaves, Sérgio Conceição volta a tomar a decisão de se manter em silêncio na véspera do jogo da 24.ª jornada da Liga.

Recorde-se que Conceição não realizou conferência de imprensa antes do jogo contra o Chaves, em protesto pela queixa apresentada pela APAF. O técnico considera que as declarações que fez após o encontro contra o Gil Vicente não foram suficientes para que a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol apresenta-se queixa ao Conselho de Disciplina da Liga.

Os dragões divulgaram esta quarta-feira o boletim clínico, onde se integram Francisco Meixedo (treino integrado condicionado), João Marcelo (tratamento), Galeno (tratamento) e Evanilson (tratamento).

O F. C. Porto defronta o Estoril esta sexta-feira, às 20.15 horas, no Estádio do Dragão.