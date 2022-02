Sérgio Conceição: "Não há dúvidas que merecemos esta passagem"

JN Hoje às 20:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do F. C. Porto gostou da exibição da equipa na partida frente à Lazio, cujo empate a duas bolas, esta quinta-feira, assegurou a passagem aos oitavos de final da Liga Europa.

"Jogo difícil. Sabíamos que íamos apanhar uma Lazio com vontade de igualar a eliminatória, de fazer golo. Entrámos bem no jogo, depois tivemos um ou outro erro individual, não teve a ver com a nossa organização defensiva, mas com um ou outro erro individual. A Lazio aproveitou e tem jogadores de altíssimo nível e tem um treinador muito experiente. Nas perdas de bola e nas saídas rápidas para o ataque, a Lazio criava algum perigo. Equilibrámos o jogo, houve o penálti sobre o Mehdi e fomos para o intervalo empatados, mas havia coisas a melhorar", começou por analisar Sérgio Conceição.

E prosseguiu: "Estávamos bem a sair desse momento de pressão, mas depois de encontrarmos ligação nesta linha de pressão do adversário devíamos ser um bocadinho mais objetivos e não o fomos na primeira parte. Na segunda parte foi diferente. Entrámos muito melhor no jogo, conseguimos fazer o 2-1 com um grandíssimo golo, podíamos ter feito o 3-1 ou 4-1, pois tivemos tr~es ou quatro ocasiões claras para aumentar a vantagem. Não aumentámos a vantagem e depois acabamos por sofrer na parte final com um jogo mais direto do adversário".

"No fim, merecida a passagem em dois jogos difíceis contra uma Lazio muito competitiva", salientou o técnico portista.

No cômputo dos dois encontros "diferente", Sérgio Conceição gostou muito da "personalidade que a equipa teve". "Estrategicamente houve uma ou outra nuance diferente, principalmente quando não tínhamos a bola, os jogadores interpretaram bem, pena é pormenores no jogo a este nível que se pagam caro, mas assumimos isso como equipa e quando falha um jogador, falham todos. Os dois jogos foram muito competitivos, com duas primeiras partes nossas não tão bem conseguidas, mas no fim não há dúvidas que merecemos esta passagem com momento de grandíssimo futebol tanto aqui como no Dragão", realçou.

O avançado iraniano marcou um golo e fez uma assistência, mas o técnico preferiu não individualizar. "É verdade que o Taremi esteve nos dois golos, mas prefiro salientar o coletivo e houve também muita gente que trabalhou e deu o seu contributo em campo. Temos de olhar para o coletivo e dar o mérito à equipa e dar os parabéns aos jogadores por esta passagem aos oitavos", completou.

Sérgio Conceição considerou, ainda, uma coincidência a tendência de eliminar equipas italianas. "Na Champions chegámos duas vezes aos quartos e uma aos oitavos, temos eliminado outras equipas, mas vocês associam isso ao meu passado aqui em Itália. Foi emocionante para mim agora no final, vivi muitas alegrias neste clube e nesta cidade, mas no meu coração está o símbolo do F. C. Porto. Agora, também guardo no coração as pessoas que me acarinham. Parafraseando o nosso amigo João Pinto, o meu coração só tem uma cor: azul e branco", atirou.

PUB

Sobre um possível regresso ao clube como treinador, afirmou que irá respeitar o vínculo com os dragões. "É uma grande emoção para mim. Tenho muito afeto pela cidade, pelos adeptos, pelas pessoas que fazem parte da Lázio. Vivi um período fantástico, foi uma grande emoção voltar a este estádio. Não sei o que vai acontecer no futuro, concentro-me a cada jogo, farei o melhor para vencer o campeonato e chegar o mais longe na Taça e na Liga Europa. Vou respeitar o contrato com o F. C. Porto", finalizou.