Sérgio Conceição: "Não merecíamos o golo que sofremos"

Sérgio Conceição realçou que os jogadores do F. C. Porto "fizeram um jogo fantástico" e fez questão de lhes desejar "os parabéns", considerando que eles foram "os grandes obreiros" da vitória histórica sobre a Juventus.

"Só aos 70 minutos é que a Juventus rematou pela primeira vez com perigo. Essa é a prova evidente que fizemos um jogo sólido e capaz. Poderíamos ter feito o 3-0 pelo Sérgio Oliveira. Por tudo isso, fica um amargo de boca, porque não merecíamos o golo que sofremos", analisou Sérgio Conceição.

O F. C. Porto chegou à vantagem aos 60 segundos de jogo, mas isso não surpreendeu o treinador do F. C. Porto: "Conseguimos entrar a ganhar, mas não foi por acaso. A pressão alta sobre o adversário foi trabalhada. Os jogadores interpretaram perfeitamente o que queríamos. Fizemos 1-0 e continuámos bem organizados".

A terminar a entrevista rápida, Sérgio Conceição já colocou atenção no campeonato nacional: "Agora é descansar, a nossa próxima Champions é na segunda-feira com o Marítimo, uma final para nós para depois recebermos aqui o líder (Sporting). Queremos reabrir o campeonato a partir do jogo na Madeira".