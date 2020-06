Sérgio Conceição: "Não metemos jogadores da formação para parecer bem"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:11 Facebook

O treinador do F. C. Porto considerou a vitória frente ao Marítimo "justa" e comentou a estreia de Fábio Vieira na equipa principal azul e branca.

A equipa azul e branca aproveitou o deslize o Benfica em Portimão e venceu (1-0) o Marítimo, assegurando a liderança isolada da Liga. Sérgio Conceição achou que o resultado foi "justo" e considerou que os jogos sem público nas bancadas são "mais difíceis".

"Na primeira parte fizemos golo, um ou outro erro podia ter dado golo do Marítimo, mas também tivemos uma ou outra ocasião. Foi uma primeira parte equilibrada. Na segunda parte controlámos melhor. Foi um resultado justo num jogo difícil. Temos de nos preparar para estas dificuldades até ao fim do campeonato. Estes jogos são num ambiente muito diferente, atípico para um jogo de futebol. Sabíamos das dificuldades. O Marítimo não está em situação confortável, sabíamos que poderiam, já é habitual frente ao F. C. Porto, mudar a estrutura habitual que normalmente apresentam... Vou percebendo que há um respeito grande pelo F. C. Porto, não podemos controlar o que fazem", começou por dizer.

Fábio Vieira estreou-se com a camisola principal dos dragões e Sérgio Conceição acredita que a formação pode, num futuro próximo, ser a base da equipa.

"Não metemos jogadores da formação para parecer bem. O Fábio Vieira entrou, esta há muitos meses a trabalhar connosco, não é nenhum prémio por nada. Tem qualidade. Não se pode pedir de um momento para outro que um jogador da formação tem de jogar imediatamente. Depois em vez de estar a lançar um jovem de forma consistente estamos a tirar-lhe confiança. Hoje estavam muitos deles no banco e são muitos com qualidade. Num futuro muito próximo podem ser uma mais-valia. Estou esperançado que num futuro muito próximo a base da equipa do F. C. Porto possa ser da formação. Não por dificuldade financeira, mas por qualidade", concluiu.

O F. C. Porto venceu (1-0), esta quarta-feira no Dragão, o Marítimo na 26.ª jornada da Liga e lidera agora o campeonato com dois pontos de vantagem em relação ao Benfica. Corona, na primeira parte, marcou o único golo do encontro, logo aos seis minutos. Perto do final, Alex Telles foi expulso por acumulação de amarelos e a equipa azul e branca ficou reduzida a dez jogadores.