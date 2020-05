Sérgio Conceição: "Não podemos fazer do futebol algo de extraterrestre"

Nuno Barbosa Ontem às 23:43 Facebook

Sérgio Conceição entrou, na noite desta quinta-feira, no direto de Instagram do humorista Pedro Neves, com quem esteve à conversa. A dada altura, o treinador do F. C. Porto falou das regras sanitárias exigidas para o regresso do futebol em Portugal.

"Devemos olhar para as indicações da Direção-Geral de Saúde, para tudo que são os compromissos que as pessoas devem assumir, para todas as regras de combate à pandemia, mas não podemos fazer do futebol algo de extraterrestre e, quando digo isto, falo do controlo fora do normal", arrancou Sérgio Conceição.

Assumindo que não quer entrar em questões políticas, o treinador do F. C. Porto, prosseguiu no mesmo tema: "Acho que todos devemos andar controlados e todos devemos cumprir as regras sanitárias como chefes de família, mas não podemos exagerar. O futebol pode ser exemplo positivo, mas creio que com o tempo as pessoas vão perceber que há alguns exageros".

E terminou assim: "Sou a favor da retoma, de jogar as últimas jornadas e a final da Taça de Portugal, mas com algum equilíbrio. É precisamente isto que vou dizer daqui a três ou quatro dias quando der a conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Famalicão (n.d.r.: na próxima quarta-feira, dia 3 de junho)".