Sérgio Conceição não quer perder mais ninguém do núcleo duro dos dragões

Ponto final nas vendas de peças fundamentais. Esta é, pelo menos, a vontade de Sérgio Conceição que, após as saídas já confirmadas de Fábio Vieira e Vitinha, que em conjunto renderam 75 milhões de euros à SAD azul e branca, além de Mbemba, que acabou contrato, não quer perder mais jogadores habitualmente titulares na caminhada que culminou com as conquistas do campeonato e da Taça de Portugal em 2021/22.

O arranque da pré-época, anteontem, não trouxe qualquer novidade e o plantel apresentou-se no Olival sem direito a qualquer reforço e já sem os dois jogadores da formação portista que rumaram, respetivamente, a Arsenal e Paris Saint-Germain. Fábio Vieira e Vitinha foram duas das grandes figuras da temporada passada e, segundo apurou o JN, Sérgio Conceição não escondeu alguma frustração no primeiro dia de trabalho pelas transferências efetuadas antes do final de junho.

Agora, o técnico recusa mais saídas entre as principais figuras, nomeadamente Diogo Costa, Uribe e, sobretudo, Otávio, Taremi e Evanilson, ainda mais se qualquer eventual transferência de um destes atletas for feita por valores abaixo dos que foram estabelecidos nas cláusulas de rescisão.