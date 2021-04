Sérgio Conceição: "Não serve de nada olhar para os outros"

José Pedro Gomes Hoje às 13:20 Facebook

Treinador do F. C. Porto garantiu que o foco da sua equipa está no duelo de segunda-feira frente ao Moreirense, confessando que o jantar do estágio do plantel é mais importante do que seguir na televisão o embate entre Sporting de Braga e Sporting.

Apesar desta noite se jogar um escaldante duelo entre Sporting de Braga e Sporting, que pode ter influência direta nas contas do título, Sérgio Conceição, treinador do F. C P.orto, garantiu que não vai mudar as rotinas da sua equipa. A essa hora, o grupo estará sentado à mesa no jantar do estágio de preparação para embate de segunda-feira, com o Moreirense.

"A essa hora [do jogo entre Braga e Sporting] temos o jantar, do estágio, às 20 horas. Depois ainda haverá algum tempo desse jogo, mas não é prioridade", vincou o técnico em conferência de imprensa, este domingo.

O treinador do F. C. Porto insistiu na ideia de que "não serve de nada estar a olhar para os outros e não fazer o próprio trabalho", prometendo, por isso, "foco total no jogo com o Moreirense e não mudar as rotinas em função de outras coisas".

Ainda assim, Sérgio Conceição reconheceu que "à medida que se caminha para o final do campeonato todos os jogos têm um peso enorme, pois os pontos estão difíceis de conquistar", mas vincou que "enquanto for matematicamente possível a equipa vai continuar a acreditar no título".

"Podíamos estar mais felizes, numa posição que não o segundo lugar, a quatro pontos do líder, mas trabalhamos todos os dias com o intuito de melhorar a equipa, ganhar jogos e pontos", assegurou.

O treinador prometeu essa postura para o embate de segunda-feira na visita ao Moreirense, um adversário que esta época, no seu reduto, já impôs empates a Benfica e Sporting.

"Temos de olhar para a dinâmica do Moreirense e saber que este é um jogo historicamente difícil. Precisamos de levar a partida para onde nos sentimentos confortáveis para poder vencer", partilhou Sérgio Conceição.

O treinador abordou, ainda, algumas críticas que surgiram, nas redes sociais, ao avançado Marega, depois de notícias que deram conta que o avançado maliano, em final de contrato, está de saída do clube.

"É o segundo melhor marcador do Dragão e o melhor marcador em jogos seguidos na Liga dos Campeões. E quanto é que custou? Uns equipamentos ao Marítimo. Há ingratidão. Outros custaram muito mais e não deram nem um terço daquilo que o Marega deu ao F. C. Porto, apesar de dizerem que tem os pés quadrados", desabafou o treinador.