No rescaldo da vitória frente ao Coimbrões, para a Taça de Portugal, Sérgio Conceição recordou que "não há jogos fáceis" e que a preparação da equipa azul e branca para este jogo em nada foi diferente, mesmo tendo como adversário uma equipa de um escalão inferior.

"Hoje em dia não há jogos fáceis. Foi um jogo em que respeitamos muito a equipa do Coimbrões. A nossa preparação do jogo não foi diferente dos outros jogos e, por isso, acho que foi o primeiro passo para a vitória. Em termos individuais e coletivos o F. C. Porto está noutro patamar, mas só sendo humilde e respeitando o adversário é que as coisas se tornam fáceis", começou por dizer o treinador, comentando ainda a calendarização.

"É outro discurso, não é para hoje. Tenho uma opinião muito pessoal. Acho que nesse sentido, com alguns jogadores que estavam lesionados, deu para dar minutos. É um acumular de muitos jogos nas próximas semanas, mas como vimos hoje o plantel dá-nos garantias para estarmos sólidos em todas as competições. Saravia? Não utilizo jogos para dar confiança aos jogadores, eles têm de me dar confiança diariamente naquilo que me mostram e que trabalham no dia a dia", concluiu.

O F. C. Porto goleou (5-0) o Coimbrões, em Gaia, na terceira eliminatória da Taça de Portugal. Luis Díaz, em dose dupla, Soares, Mbemba e Fábio Silva marcaram os golos dos azuis e brancos. O jovem avançado dos dragões tornou-se no mais jovem de sempre a faturar pelo F. C. Porto, com 17 anos e três meses.