Sérgio Conceição: "Nesta casa, nunca se atira a toalha ao chão"

Treinador dos dragões considera que o F. C. Porto merecia ganhar em Braga, mas continua a acreditar na revalidação do título, apesar do atraso de dez pontos para o Benfica.

Sérgio Conceição não dá a luta pelo título como fechada e continua a acreditar que o F. C. Porto pode alcançar o bicampeonato, depois do empate em Braga (0-0) que deixa os dragões a dez pontos do líder Benfica.

"Nesta casa, neste clube, e eu estou aqui há alguns anos como treinador, tive alguns como jogador, praticamente iniciei a minha carreira de futebolista aqui, e nunca, mas nunca se atira a toalha ao chão. Olhamos sempre os adversários de frente, estamos longe, é verdade, mas temos nove finais para disputar e em maio fazem-se as contas", disse, após o jogo, este domingo.

Sobre o jogo, Conceição considera que o F. C. Porto merecia os três pontos.

"As ocasiões mais flagrantes foram nossas. Se saíssemos daqui com uma vitória eu acharia que era justo. Se na parte final o Braga fizesse o golo, era futebol. Foi um bom jogo", referiu.

Neste sentido, o técnico portista lamentou a falta de eficácia.

"Neste momento, para aquilo que criamos, somos muito pouco eficazes a nível ofensivo. Uma equipa grande, com as oportunidades que criámos nos últimos dois jogos... Não podemos ter dois jogos a zero seguidos", salientou Sérgio Conceição.

"Há situações incrivelmente más a nível da definição. Há algumas situações no último terço do campo em que temos de definir de forma fácil, sem oposição, e falhamos. Temos de interpretar o jogo de uma forma inteligente e intensa, muito metidos no jogo mas inteligentemente", acrescentou.