Conceição sobre Lage: "Não gosto de ver isso acontecer com um colega de profissão"

Nuno A. Amaral Hoje às 13:38, atualizado às 14:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do F. C. Porto assume que não gosta de ver a forma como Bruno Lage está a ser discutido em público, mas afirma que o plantel portista está alheio ao que se passa na Luz.

"Crise no Benfica? Temos o nosso trajeto. No nosso balneário não se fala minimamente disso. Os jogadores estão focados no trabalho, conscientes das dificuldades e da possibilidade que temos de ganhar dois títulos importantes, sem olhar para o barulho que se passa cá fora. Agora, se me pergunta se gosto de ver na praça pública a forma como está a ser discutida a situação de Bruno Lage, não gosto. Temos de aceitar porque fazemos parte deste mediatismo todo, mas não gosto de ver isso acontecer com um colega de profissão, seja ele qual for", disse Conceição, este domingo, no Olival.

"O que nos importa é o jogo de amanhã com o Paços", acrescentou, negando que o F. C. Porto possa beneficiar na luta pelo título com as notícias de instabilidade no rival. "Não podemos controlar o que se passa noutra casa. O facto é que ainda não ganhámos nada e as contas fazem-se no fim. Seria leviano da minha parte pensar que alguma coisa já está conquistada. Penso que isto é óbvio e não há forma de dizer outra coisa. A prova evidente é a inconstância das equipas nesta retoma do campeonato. Basta um jogo e podemos ficar empatados", sublinhou.

Sobre a deslocação a Paços de Ferreira, o técnico portista alertou para as dificuldades, elogiou a equipa de Pepa pela "qualidade" que tem apresentado e salientou a importância de os dragões pensarem num jogo de cada vez. "O mais importante não é olhar para os seis jogos que faltam, mas olhar para um, que é o de amanhã", referiu, admitindo que a equipa trabalhou "com mais alegria" depois da goleada ao Boavista: "Há jogos em que merecemos marcar sete ou oito golos e não conseguimos, como aconteceu na jornada anterior à do dérbi, e há outros em que, com menos oportunidades, marcamos quatro golos".