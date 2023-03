Sérgio Conceição no Olival para orientar treino dos dragões

JN Hoje às 10:03 Facebook

Sérgio Conceição apresentou-se ao trabalho no F. C. Porto. Momento conturbado não retira o foco ao técnico, que recusa "atirar a toalha ao chão" para o que falta jogar na Liga.

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, chegou ao Olival poucos minutos após as 9 horas para orientar mais uma sessão de trabalho do plantel portista.

O momento ganha maior relevo pelo aparente desagrado do técnico pelas palavras do presidente dos dragões, Jorge Nuno Pinto da Costa, em que rebatia a ideia de que houve pouco investimento no reforço da equipa.

"Relembro que, esta época, comprámos o Grujic por 10 milhões de euros, o Gabriel Veron por 10 milhões de euros, o David Carmo por 20 milhões de euros, e outros, como o Eustáquio. Não é verdade que houve falta de investimento", disse o dirigente, à margem da gala anual do jornal "O Gaiense".

A ideia foi partilhada poucos dias depois de Sérgio Conceição ter lembrado "cinco anos e meio muito difíceis, com anos de fair-play financeiro, sem poder ir buscar nenhum jogador e só vender para equilibrar". "É difícil e tem sido muito pouco reconhecido", acrescentou o técnico, na sequência da eliminação da Liga dos Campeões, diante do Inter Milão.

Ontem, Sérgio Conceição partilhou uma publicação de Cecília Pedroto, viúva de José Maria Pedroto, em que surgia a sua fotografia e a frase "conquistados (os títulos) com o apoio de verdadeiros portistas, com ou sem recursos".

O técnico, recorde-se, recusou-se a "atirar a toalha a chão" no final do jogo em Braga, que terminou empatado a zero, resultado que deixou os portistas a dez pontos de distância do líder da Liga, o Benfica.