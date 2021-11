Sérgio Conceição no topo dos que ganham na relva e no banco

Miguel Pataco Hoje às 15:29 Facebook

Nas seis principais ligas europeias, apenas 15 emblemas são treinados por ex-jogadores do clube e dragão lidera estatística. Sérgio venceu mais de 70% dos jogos pelo F. C. Porto, como jogador ou treinador.

É costume dizer-se que não devemos voltar aos lugares onde fomos felizes, mas a máxima não se aplica, claramente, ao desporto-rei, cheio de histórias de retornos heróicos e de segundas vidas num mesmo emblema. Mas, na semana em que o Barcelona anunciou a antiga estrela Xavi Hernández como novo técnico, é fácil perceber que ser bem sucedido como jogador e treinador na mesma equipa não é para todos e que essas apostas são, neste momento, uma exceção no Velho Continente.

Ao todo, 116 clubes disputam as seis principais ligas europeias - onde se inclui a portuguesa -, e apenas 15 têm treinadores que também foram atletas com o mesmo símbolo ao peito. Sérgio Conceição e Carlos Carvalhal são os exemplos lusos, com uma particularidade: o portista tem mais jogos como treinador do que como futebolista ao serviço dos dragões, cenário que se inverte no caso do atual líder dos minhotos.