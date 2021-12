Sérgio Conceição: "Normalmente, quando um treinador sai, os jogadores unem-se"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:52 Facebook

No rescaldo da vitória (3-1) diante do Benfica, o treinador do F. C. Porto, que regressou esta quinta-feira ao banco, elogiou a exibição da equipa azul e branca e lamentou as lesões de João Mário e Mbemba.

"Esta semana estava criado um ambiente que não era fácil. Trabalhar em cima de um jogo como o da Taça de Portugal e preparar este com muitos pontos de interrogação, devido à mudança de treinador do adversário... Normalmente, quando um treinador sai, os jogadores unem-se para criar um ambiente positivo. Trabalhar os pormenores do jogo não era fácil porque não sabíamos o que o Veríssimo ia fazer. Se continuava com a mesma estrutura, ou mudaria. Era difícil. E as equipas nestes momentos vêm para cima em termos de dedicação", começou por dizer Sérgio Conceição, destacando a competência dos jogadores portistas.

"Olhámos muito para nós, de forma a manter ao máximo o que de bem fizemos há uma semana. Daí os homens do meio-campo serem os mesmos e termos o Fábio Vieira numa posição diferente do habitual para criar uma dinâmica diferente. Os jogadores foram muito competentes, fomos realistas e não abdicámos do que somos. Conseguimos uma vitória justíssima. O que levo de menos positivo são as lesões do João Mário e Manafá. Houve momentos de que não gostei porque podíamos acelerar o jogo e não o fizemos, mas também se compreende porque tínhamos jogadores que têm jogado menos e estes jogos são emocionalmente desgastantes", concluiu.

O F. C. Porto venceu (3-1), esta quinta-feira, o Benfica, no Estádio do Dragão, em jogo da 16.ª jornada da Liga. Fábio Vieira, Pepê, Yaremchuk e Taremi marcaram os golos do jogo que marcou a estreia de Nélson Veríssimo no comando técnico dos encarnados. Com esta vitória, o clube azul e branco retoma o primeiro lugar da prova, com 44 pontos, os mesmos do Sporting, segundo, enquanto o Benfica fecha a ronda no terceiro lugar, com 37 pontos, menos sete do que o duo de comandantes e mais seis do que o Sporting de Braga, quarto classificado.