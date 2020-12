Sérgio Conceição: "Nós queremos este título"

JN Hoje às 21:25 Facebook

Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, gostou da exibição da equipa na vitória (2-1) frente ao Paços de Ferreira, nos quartos de final da Taça da Liga.

"Desde que estou aqui estivemos sempre na final four, mas queremos vencer. Foi um jogo competitivo, um bom jogo, não espetacular, mas tínhamos pela frente uma equipa que sabe o que faz em campo, principalmente na sua organização defensiva e cabia a nós desmontar essa organização defensiva. Tivemos 12 ou 13 oportunidades claras de golo, podíamos sair com outro esultado e depois, na segunda parte, na parte final, acontece o golo do Paços, com o jogo controlado. Foi uma vitória justíssima", frisou o técnico dos azuis e brancos.

E prosseguiu sobre os objetivos do F. C. Porto na competição: "A minha meta é ganhar todos os dias, no trabalho que se faz, na dedicação que nós temos, na determinação que temos. Os jogos são importantes quando esses jogos nos permitem no final da época ganhar títulos e, obviamente, que nós queremos este título. Ainda não o conseguimos e é um objetivo nosso".

"O objetivo são as três provas internas: o campeonato, a Taça de Portugal e a Taça da Liga e na Liga dos Campeões já fizemos o nosso trabalho em termos daquilo que era o primeiro objetivo e agora vamos com tempo olhar para a Liga dos Campeões. Mas agora o mais importante é o campeonato, já no domingo contra o Nacional", completou Sérgio Conceição.

O treinador aproveitou também para elogiar a equipa. "Temos um espírito de grupo fantástico. E a nossa referência não são estes jogos contra equipas do mesmo escalão, a minha referência é o jogo contra o Fabril, para a Taça de Portugal. Estou a falar de uma resposta, não da qualidade técnica, mas sim do rigor e dos jogadores que entram e percebem a dinâmica tanto com bola como sem bola. Temos um grupo unido e muito focado o que me deixa muito satisfeito", realçou.

Sobre a lesão de Pepe, o técnico portista anotou que poderá ser "uma pequena fratura". "O Dr. [Nelson] Puga explicará, mas poderá ser uma pequena fratura, não muito grave. O Dr. Puga explicará melhor. Hoje tivemos o capitão de equipa, infelizmente saiu na parte final e não sabemos a gravidade da lesão dele", finalizou.